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فن

نشر الإعلان الرسمي له.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد لؤلؤ

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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مصطفى كرم
روج الفنان احمد زاهر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، لمسلسله الجديد لؤلؤ. 

ونشر أحمد زاهر البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلا: "الإعلان الرسمي لمسلسل لؤلؤ بالتوفيق يارب".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين
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