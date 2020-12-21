نشر الإعلان الرسمي له.. أحمد زاهر يروج لمسلسله الجديد لؤلؤ

روج الفنان احمد زاهر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، لمسلسله الجديد لؤلؤ.





ونشر أحمد زاهر البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلا: "الإعلان الرسمي لمسلسل لؤلؤ بالتوفيق يارب".





مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.







