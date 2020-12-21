أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

اقرأ ايضا |

ومن جانبه .. حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه المناشدة على حسابه الرسمي أمام الجميع ، حيث كتب قائلا : "هذا قرار اللجنة العليا لإدارة ازمة جائحة كورونا وليس قرار وزارة التربية والتعليم .





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عدة كلمات لن تكون موجودة في قاموس وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي .

حيث قال وزير التربية والتعليم أنه على جميع الطلاب واولياء الامور أن يعلموا الاتي : مفيش إغلاق للمدارس .. مفيش تعليق للدراسة .. مفيش امتحانات من البيت .. مفيش ابحاث بدل الامتحانات .. مفيش حذف من المناهج .. مفيش طالب في مصر هايعدي السنة دي من غير امتحان مهما حصل .



