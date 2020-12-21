أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مناشدة من احدى الامهات التي قالت للوزير : "الحالات الايجابية لكورونا في تزايد رهيب.. وانجلترا معظمها قفلت و اونتاريو والسعودية اوقفت الطيران...الموضوع ابتدى يخرج عن السيطرة مع السلالة الجديدة الشرسة..اعتقد آن الوقت حان لفرض حظر"
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ومن جانبه .. حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه المناشدة على حسابه الرسمي أمام الجميع ، حيث كتب قائلا : "هذا قرار اللجنة العليا لإدارة ازمة جائحة كورونا وليس قرار وزارة التربية والتعليم .
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عدة كلمات لن تكون موجودة في قاموس وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي .
وأعلن وزير التربية والتعليم أنه قد تقرر عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.