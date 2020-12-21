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تعليم

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مناشدة من احدى الامهات التي قالت للوزير : "الحالات الايجابية لكورونا في تزايد رهيب.. وانجلترا معظمها قفلت و اونتاريو والسعودية اوقفت الطيران...الموضوع ابتدى يخرج عن السيطرة مع السلالة الجديدة الشرسة..اعتقد آن الوقت حان لفرض حظر"

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ومن جانبه .. حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الرد على هذه المناشدة على حسابه الرسمي أمام الجميع ، حيث كتب قائلا : "هذا قرار اللجنة العليا لإدارة ازمة جائحة كورونا وليس قرار وزارة التربية والتعليم .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك عدة كلمات لن تكون موجودة في قاموس وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي .

حيث قال وزير التربية والتعليم أنه على جميع الطلاب واولياء الامور أن يعلموا الاتي : مفيش إغلاق للمدارس .. مفيش تعليق للدراسة .. مفيش امتحانات من البيت .. مفيش ابحاث بدل الامتحانات .. مفيش حذف من المناهج .. مفيش طالب في مصر هايعدي السنة دي من غير امتحان مهما حصل .

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه قد تقرر عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية. 
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