تكلفته 18 مليارا.. الري تكشف عن أهمية مشروع تبطين الترع للمزارعين

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن مشروع تبطين الترع يعني إعادة تأهيلها واستعادة القطاع التصميمي الطبيعي للترعة، لافتا الي انه للاسف حدث لكثير من الترع في مصر تغيير في القطاع التصميمي فيما يسمى بـ "استبحار القطاع" وهذا ان يحدث للقطاع تهيل لجوانبه ويصبح قطاعه اكبر من القطاع التصميمى، مما يسبب مشاكل في توصيل المياه للمزارعين، لان كلما اصبح القطاع أكثر اتساعا يحتاج إلى مياه أكثر.





وتابع المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن استعادة القطاع التصميمي الهندسي للترعة سيستعيد القدرة على توفير المياه في الترعة لجميع المزارعين في زمام الترعة بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة بين جميع المزارعين.





وأوضح ان المرحلة الاولى من مشروع تبطين الترع بدأت بحوالي 7 الاف كيلو متر من الترع، وهم "الترع المتعبة"، والمشروع يشمل تبطين 20 الف كيلو متر من الترع، وجاري العمل بالمرحلة الاولى والمفترض الانتهائ منها في عام 2022، منوها ان اجمالي تكلفة المشروع 18 مليار جنيه، مؤكدا على ان نتائج المشروع ممتازة وعدالة وسيحقق فارقا كبيرا للمزارع المصري.





واضاف ان رأي المزارعين بهذا المشروع هو ان المياه تصل لهم بشكل اسرع، مشيرا الي ان عملية توصيل المياه كانت تأخذ 5 ايام لتوصيل المياه لاخر مزارع في زمام الترعة، والان اصبحت لا تتعدى يومين فقط، مما يصب على عملية الانتاج الزراعي.



