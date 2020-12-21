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تعليم

للمشاركة باحتفالية الكلية التكنولوجية.. محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم العالي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
استقبل "منذ قليل"الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف"بديوان عام المحافظة" الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى  في مستهل زيارته للمحافظة ،وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد مدحت الأنصاري مساعد  مدير الإدارة، العقيد تامر أبو بكر _ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية ، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة.
 
هذا ومن المقرر أن يتوجه المحافظ والوزير لافتتاح وتفقد بعض المنشآت التعليمية والخدمية التابعة لجامعة بني سويف شرق النيل والتي تشمل تفقد موقع إنشاء الجامعة الأهلية ، وحضور احتفالية الكلية التكنولوجية ، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة ، وافتتاح معامل بنظم تكنولوجية  الكورية الحديثة.

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