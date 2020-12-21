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أخبار العالم

ألمانيا تكشف تأثير لقاح كورونا على السلالة الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت الحكومة الألمانية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تؤثر على اللقاحات المضادة. 

وقال وزير الصحة الألماني إن لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر فعالة جدًا لمكافحة السلالة الجديدة.

وحظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.

وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى. لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول.

ويُعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لبحث كيفية التعامل مع الأمر على نحو أكثر تنسيقا.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.
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