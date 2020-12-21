ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصادر طبية روسية تنتقد قرارات وقف الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
انتقدت مصادر طبية روسية قرار بعض البلدان الأوروبية بوقف حركة الطيران مع بريطانيا بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، واصفة القرار بـ "غير المعقول".

وقال الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، إن الفيروسات كانت تتحور في الماضي وستتحور مستقبلا، وتحور فيروس "ووهان" أكثر من مرة. 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مياسنيكوف قوله "إن السياسيين يتخذون قرارات دون الاعتماد على الواقع، أما الفيروسات فتستمر في التحور"، مضيفا أن السلالة الجديدة توجد هناك منذ سبتمبر الماضي، وقد انتقلت خارج الحدود البريطانية فعليا منذ زمن.

وأضاف الطبيب أن الفيروس لا يزال يتحور مرورا بأجهزة المناعة للكثير من الناس، مشيرا إلى أن اللقاحات والأدوية التي وضعها العلماء فعالة ضد الفيروس الأولي وطفراته على حد سواء.

يذكر أن السلطات البريطانية اكتشفت مؤخرا سلالة جديدة لفيروس كورونا، وأعلنت أنها أسرع انتشارا وأقوى عدوى بنسبة قد تصل إلى 70%.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الزمالك يعرض على الجونة فتحي والسعيد للتعاقد مع بواليا

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

مع كلبها.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في احدث ظهور

وفاة والد الفنانة سمر مرسي بفيروس كورونا

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا

خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع الدولار أمام الجنيه.. فيديو

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا