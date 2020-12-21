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حوادث

مصدر أمني ينفي وفاة أحد المتهمين داخل قسم شرطة الرمل بالإسكندرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته المنابر الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة أحد المتهمين بقسم شرطة الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.

وتبين أن المذكور من العناصر الجنائية والمسجلة خطر فئة (أ)، وكان طرف مشاجرة بمنطقة المحروسة بالرمل بالإسكندرية، ويقوم بإطلاق أعيرة نارية "خرطوش"، حيث تم السيطرة عليه وضبطه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه (4) أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له بالاستمرار (15) يومًا.

وأثناء تواجده بالمحكمة للنظر فى أمر حبسه، شعر بحالة إعياء إثر هبوط بالدورة الدموية على الفور تم نقله بسيارة إسعاف إلا أنه توفى قبل وصوله للمستشفى.

وأوضح المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد، يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.


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