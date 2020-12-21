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رياضة

حال انسحاب بطل تشاد.. الزمالك أول المتأهلين لـ مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:30 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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عمرو الحلواني
يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على مشارف التـأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى نخستها الحالية فى ظل تردد أنباء قوية بشأن انسحاب  جازيلى التشادى من مواجهة الأبيض بدور الـ 32  من المسابقة الإفريقية .

و أكد سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى، فى تصريحات صحفية، أن الفريق لن يستطيع الحضور إلى القاهرة لخوض مباراة الزمالك، التى كان مقررًا لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال أن الفريق يواجه أزمة فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة التشادي بشأن السفر، ورفع الفريق التشادى دعوى عاجلة من أجل الحصول على قرار بالسفر خارج تشاد والقدوم إلى القاهرة من أجل التمكن من خوض مواجهة الزمالك وحل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض، وهو ما لم يستطع المسئولين فى تشاد فى حله.

وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي ان الفريق المنسحب يعتبر خاسرا فى المباراة ويتأهل الفريق المنافس مباشرة إلى الدور المقبل من المسابقة الإفريقية الأكبر داخل القارة السمراء .
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