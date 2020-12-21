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مصر تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:45 م
مصر
مصر
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نورهان رأفت
أدانت مصر الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

أفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

كان عدد من صواريخ الكاتيوشا سقط مساء الأحد الماضى في محيط السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، دون تسجيل أي إصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي إن "عصابات الجريمة جددت استهدافها الصاروخي لمنشآت ومنازل مدنية في المنطقة الخضراء ببغداد، مساء اليوم، الأحد، ما أسفر عن أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات وترويع للسكان".


وأضاف المتحدث في بيان أن هذه الأعمال الإجرامية تستهدف المواطن وأمنه، وتسعى إلى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار.


من جانبها، أكدت السفارة الأميركية أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء أدت إلى رد الأنظمة الدفاعية للسفارة، لافتة إلى وقوع أضرار طفيفة بمجمع السفارة، ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية.


وأضافت "تلقينا تقارير عن إلحاق أضرار بمناطق سكنية بالقرب من السفارة الأميركية واحتمالية بعض الإصابات في صفوف المدنيين العراقيين الأبرياء".


واعتبرت السفارة الأميركية أن "هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق"، داعية جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

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