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حوادث

اشتركا في قتل عامل عمدا.. إحالة أوراق شقيقين بقنا للمفتي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:17 م
جثة
جثة
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يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهما، لقتلهم عامل أخذا بالثأر، مع تحديد جلسة دور يناير للنطق بالحكم و إصدار الحكم على والدهما المتهم الثالث في القضية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار  محمود عيسى سراج الدين، و عضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي و شريف عفت مصطفى و أحمد عبدالحي قوره، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني.


ترجع وقائع القضية لـ ٢٤ يوليه ٢٠١٦ عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بمقتل هاني عبدالفتاح أبو المجد، عامل، مقيم بقرية فاو قبلي بدشنا، اثر قيام مجهولين بذبحة أثناء تواجده بسوق قرية البطاطخة بمركز قنا.


وتبين من تحريات المباحث، أن مرتكبي الحادث عبد الحسيب البشاري إبراهيم و شقيقه نصر الدين، و والدهما البشاري إبراهيم، حيث تربصوا للمجنى عليه أثناء تواجده بسوق قرية البطاطخة بمركز قنا.


وتمكن المتهم الأول، من شل حركة المجنى عليه، و تمكن الثاني من ذبحه من رقبته، فيما كان يساندهما والدهما، للشد من أزرهما، للأخذ بثأر ابن عمهما الذي قتل على يد عائلة المجنى عليه.


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