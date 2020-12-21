هيئة الثروة السمكية: نستهدف زيادة الإنتاج لـ 2.5 مليون طن في 2025

قال الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتربية الثروة السمكية ، إن هناك قواعد خاصة بالصيد في النيل وقواعد أخرى خاصة بالصيد في البحار، لافتا إلى أن الهيئة مهمتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي لأنه يمثل رزق الصياد.





وأضاف صلاح مصيلحي، خلال برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أنه عندما تصدر الهيئة قرارات وقواعد للصيد لا يجب أن يتم اختراقها أو يطلب الصياد استثناءات، ويجب الالتزام بهذه الضوابط، لأن في تلك الحالة عندما يحدث اضطراب في المخزون السمكي يلجأ الصيادين للخروج الى المياه الإقليمية فتحدث مشاكل دولية وغيرها، مضيفا: "مفيش صياد يقدر يدخل المياه الإقليمية بتاعتي وبيتم التعامل معه أمنيا".





وشدد على الصيادين بضرورة الالتزام بتلك القواعد التي تقرها الهيئة حتى تضمن سلامتهم، مشيرا إلى أن مشاريع المزارع السمكية تمثل مصدر دخل وتشغيل عمالة بها، موضحا أن الهيئة تنظم دورات لتوعية الصيادين بالضوابط القانونية للحفاظ على الثورة السمكية.





واضاف ان المزارع السمكية تنتج 80% من إجمالي الثروة السميكة في مصر، وذلك من القطاع العام أو الخاص والحكومي، فيصل انتاجها مليون 600 ألف طن من الأسماك، وقطاع المصايد من البحر الأبيض والاحمر والنيل وقناة السويس والبحيرات حوالي 20.5% أي أجماليها 400 ألف طن.





وأوضح أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية كان إنتاج قطاع الثروة السمكية يقدر بحوالي مليون و200 ألف طن، ونطمح أن يصل الإنتاج في 2030 الى 3 ملايين طن، و2.5 مليون طن في 2025.





وأشار إلى أن الإنتاج كاف ولكن نستورد أيضا حوالي 450 ألف كيلو، وذلك من الأنواع غير الموجودة لدينا من أسماك مدخنة أو أسماك محفوظة وبعض انواع الجمبري وغيرها من الأنواع، لافتا إلى أننا نصدر حوالي 35 ألف طن من الأسماك، لافتا إلى أن هناك بعض المحاذير لدينا مع الاتحاد الأوروبي لتصدير اسماك المياه العذبة وخصوصا البلطي.



