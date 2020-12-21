في يوم الكلمات المتقاطعة .. اخترعها صحفي وهذه أبرز 10 معلومات عنها

يحتفل العالم اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 بيوم الكلمات المتقاطعة وعيد ميلادها، حيث ظهرت لأول مرة في 21 ديسمبر من عام 1913 بصحيفة «نيويورك وورلد الأمريكية» على يد صحفي بريطاني المولد يدعي آرثر وين، كان يعمل في بلده الأصلي بريطانيا كمحرر ومصمم لألعاب ذهنية في الصحافة الورقية، إلى أن طلبت منه الصحيفة اختراع أحجية جديدة لإمتاع قرائها، فأعمل ذهنه وعاد بذاكرته لطفولته عندما كان يلعب لعبة تعتمد على استخدام الحروف، ومنها اقتبس فكرة اختراع الكلمات المتقاطعة





ويقدم لكم «صدى البلد» أبرز 10 معلومات عن الكلمات المتقاطعة:





1. الكلمات المتقاطعة لعبة فكرية وذهنية تتكون من عدة مربعات سوداء وبيضاء على شكل جدول يشمل أعمدة وصفوف من المربعات الفارغة.





2. الهدف من لعبة الكلمات المتقاطعة هو ملء المربعات البيضاء، وتشكيل الكلمات أو العبارات، عن طريق حل القرائن التي تؤدي إلى إجابات.





3. تحوي المجلات أنواعًا مختلفة من هذه اللعبة؛ فمنها سهل وآخر صعب، وتستخدم المربعات السوداء في اللعبة لفصل الكلمات أو العبارات.





4. أحب القراء هذه اللعبة المسلية والمفيدة منذ بدايتها وبسرعة تبنتها عشرات الصحف الأمريكية لتنتشر بعد ذلك في معظم الصحف والمجلات .





5. أصبحت الكلمات المتقاطعة من الألعاب الرائدة في الولايات المتحدة منذ ظهورها، ومنها انتقلت بمختلف اللغات إلى بقية دول العالم أجمع .













6. في بداية انطلاقتها كان شكل أحجية الكلمات المتقاطعة معينًا، ولم تكن تحوى مربعات سوداء فيما بعد أصبح شكل الأحجية مربعًا وبعض المربعات مظلّلة باللون الأسود.





7. في 1924 طبع أول كتاب يحتوى على مجموعة كبيرة من أحاجى الكلمات المتقاطعة، وقد أهدى مع كل كتاب قلم مجانى للدعاية التسويقية، فكان أكثر الكتب مبيعًا في العالم آنذاك.





8. إضافة إلى التسلية تهدف الكلمات المتقاطعة تهدف إلى العصف الذهني، والحصول على المعلومات المطلوبة، عن طريق القراءة المستمرة، ما يجعل المثقفين ينجحون أكثر من غيرهم في الحل السريع لها.





9. تساعد لعبة الكلمات المتقاطعة على تنشيط المخ وزيادة تركيزه كما أنها لعبة مسلية تحرر الشخص الراغب في حلها من كافة ضغوط الحياة اليومية وتجعله يركز في استدعاء المعلومات العامة في كافة نواحي الحياة لتنشيط الذاكرة.



