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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند لعب الكلمات المتقاطعة ؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:07 م
الكلمات المتقاطعة
الكلمات المتقاطعة
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نورا نبيل
يصادف اليوم 21 ديسمبر اليوم العالمي للعبة الكلمات المتقاطعة التي ظهرت لأول مرة في صحيفة "نيويورك ورلد" الأمريكية في مثل هذا اليوم عام 1913 وانتشرت في أمريكا ثم انتقلت بعد ذلك إلى دول العالم.

البعض يعتقد أن الكلمات المتقاطعة مجرد لعبة مسلية ولكن الحقيقة أن فوائدها الصحية كثيرة ، ففي دراسة نشرها موقع "الديلي"، أكدت أنها تكسب الأطفال مهارات عديدة وتجعلهم أكثر ذكاءً وذلك في حال لعبها عند عمر الثماني سنوات.

وهناك دراسة أخرى أكدت أن هذه اللعبة تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر، كما نصح الباحثون بلعبها لأنها تنشط الذاكرة وتعمل على تقوية المهارات الذهنية .

من الفوائد الذهنية التي لا يعرفها الكثير عن ممارسة لعبة الكلمات المتقاطعة هي تنشيط الدماغ وعلاج أمراض المخ .

ونصحت دراسة أخرى بممارسة هذه اللعبة أربع مرات في الأسبوع لأنها تقلل فرص التعرض لأمراض الخرف وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض الشيخوخة .
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