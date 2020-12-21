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محافظات

تحرير 102 محضر تمويني خلال حملة على الأسواق في المنوفية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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مروة فاضل

تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية و التفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، أسفرت عن تحرير (102) محضر تمويني تنوع ما بين( 42 ) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و ( 60) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .
 وقد أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمحافظة بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية ومنها تحرير محضرين جنح بناحية منوف أحدهما ضد صاحب محل بقالة لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، والأخر ضد المسئول عن محل مبيدات زراعية وتقاوى ومحاصيل زراعية لحيازته (20 ) دستة مبيدات حشرات طائرة مجهولة المصدر .
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