تحرير 102 محضر تمويني خلال حملة على الأسواق في المنوفية





تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية و التفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، أسفرت عن تحرير (102) محضر تمويني تنوع ما بين( 42 ) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و ( 60) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .