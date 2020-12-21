تعليم مطروح تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مع موجهي عموم المواد الدراسية بمقر ديوان عام المديرية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام.









استعرض مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول مشددا على الحضور بضرورة التحلي بالاخلاص والجدية والالتزام والأمانة المهنية وتقدير المسئولية لتحقيق عملية امتحانية منتظمة تتوافر فيها الأجواء المناسبة مع الالتزام بتحقيق جودة الاداء مع سرعة الإنجاز والسرية والدقة في العمل.





ووجه سلامة للموجهين العموم بأن تكون أسئلة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد مع خلوها من أي غموض أو تعقيدات وبعيدة تماما عن النواحي السياسية والدينية والأفكار الغير تربوية حرصا من تعليم مطروح علي عدم التشتت ولصالح أبنائنا الطلاب تطبيقا لمواصفات الورقة الامتحانية وتعليمات الوزارة في هذا الشأن.





ونبه وكيل الوزارة الحضور بتوجيه المعلمين والموجهين المشاركين في أعمال تصحيح وتقدير أوراق إجابات الطلاب بالالتزام بأقصي درجات المرونة في ظل الظروف الراهنة.





وشدد مدير التعليم علي الحضور بضرورة مراجعة تقارير متابعة الموجهين للمدارس وتحليل الأداء الفني لهم خلال الإجتماع الأسبوعي والتعامل بروح الفريق الواحد في إطار تحقيق منظومة تعاونية يسودها الاحترام والتقدير مؤكدًا لهم كذلك حتمية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في التعامل داخل المنظومة التعليمية لتأسيس عمل مؤسسي يساير اللوائح الإدارية الوزارية.





واختتم وكيل الوزارة حديثه للحضور بضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق منظومة امتحانية متكاملة مع الالتزام الكامل بالقواعد التي أقرتها الوزارة.





من ناحية أخرى حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى، أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا بشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، ويتضمن عدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب (لمن يرغب فى ذلك) مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.





للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد.





- إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل، لاستكمال الدراسة ومواصلة التعلم في سنوات الدراسة القادمة.





للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر.





منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

المكتبة الإلكترونية "ذاكر": https://study.ekb.eg/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg





- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١ وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا.







لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، متابعة شرح الجزء المتبقي من المنهج على القناة التعليمية مدرستنا ١، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ادمودو ومنصة study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.





منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

المكتبة الإلكترونية "ذاكر": https://study.ekb.eg/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg





- تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدءًا من يوم الأحد ١٠ يناير ٢٠٢١ وسيشمل التقييم المحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الاول كاملا، وتكون الامتحانات على مستوى المديرية.





طلاب المرحلة الثانوية على الطلاب الراغبين في البقاء في المنزل، استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي مثل القناة التعليمية مدرستنا ٢ ومنصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري ومنصة ادمودو ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر.

منصة نظام إدارة التعلم: https://lms.ekb.eg/

منصة ادمودو: https://new.edmodo.com/

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية: https://stream.moe.gov.eg

منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg



