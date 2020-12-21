لن نغلق الحدود مع بريطانيا.. أستراليا تشكك في قوة سلالة كورونا الجديدة

أعلن وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، لأنها تطبق نظام الحجر الصحي الإلزامي في فنادق العزل لمدة 14 يومًا.





وعلى الرغم من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي أثارت فوضى في بريطانيا، تم رصدها أيضًا لدى عدد قليل من المواطنين في أستراليا، فإن وزير الصحة الاسترالي قال إن بلاده لا تخطط لتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.





وقال "هانت" للصحفيين، إن نظام العزل الفندقي الخاص بأستراليا، الذي يتم بموجبه إخضاع جميع الوافدين لحجر صحي مدته 14 يومًا يعني أن أستراليا لن تقوم بتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا مثلما فعلت باقي الدول.





وأضاف "أحد الأشياء في أوروبا أنهم لا يعتمدون نظام الحجر الفندقي".





وأعلن كبير المسئولين الطبيين في أستراليا، البروفيسور بول كيلي، أن السلالة الجديدة من الفيروس المعروفة باسم طفرة "إن واي 01 واي" (N501Y)، ينبغي وضعها في إطارها الصحيح، مضيفًا "حدثت آلاف الطفرات لفيروس كورونا هذا بالتحديد، لا يوجد دليل قاطع على أن هذا تغيير خطير، سُجلت المزيد من حالات انتقال العدوى في الآونة الأخيرة في جنوب شرق المملكة المتحدة، وربما يكون ذلك مرتبطًا بالفيروس".





وتابع: "العامل المعدي (من المصدر إلى المريض) تغير قليلًا، لكن الكثير من الناس يتنقلون في جنوب شرق إنجلترا، وما زالوا يفعلون حتى الإغلاق الأخير. ونحن في فصل الشتاء أيضًا".





وأردف: "فيما يتعلق بما يعنيه ذلك بالنسبة للأشخاص القادمين من المملكة المتحدة، فإن كل شخص قادم سيخضع للحجر الصحي في الفندق لمدة 14 يومًا".





وقالت الطبيبة ليندا سيلفي، طبيبة الصحة العامة وعالمة أوبئة الأمراض المعدية في جامعة "كوينزلاند" الأسترالية، إنه "بينما لم يثبت أن نظام الحجر الصحي آمن بنسبة 100% في وقف انتقال العدوى، فإنه لا يزال يحمي المجتمع إلى حد كبير".

وأضافت: "علاوة على ذلك، من المحتمل للغاية أن تكون السلالة الجديدة قد انتشرت بالفعل إلى أبعد من المملكة المتحدة".





وعلقت العديد من الدول في أوروبا وخارجها الرحلات الجوية مع بريطانيا، خوفًا من انتقال السلالة الجديدة من الفيروس إليها، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن السلالة الجديدة أسرع انتشارًا من نظيرتها، ما أثار قلق العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، ودفع حكومات أجنبية لإغلاق حدودها، وإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الخاصة باحتواء الفيروس.