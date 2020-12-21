ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لن نغلق الحدود مع بريطانيا.. أستراليا تشكك في قوة سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:54 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعلن وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، لأنها تطبق نظام الحجر الصحي الإلزامي في فنادق العزل لمدة 14 يومًا.

وعلى الرغم من أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي أثارت فوضى في بريطانيا، تم رصدها أيضًا لدى عدد قليل من المواطنين في أستراليا، فإن وزير الصحة الاسترالي قال إن بلاده لا تخطط لتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال "هانت" للصحفيين، إن نظام العزل الفندقي الخاص بأستراليا، الذي يتم بموجبه إخضاع جميع الوافدين لحجر صحي مدته 14 يومًا يعني أن أستراليا لن تقوم بتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا مثلما فعلت باقي الدول.

وأضاف "أحد الأشياء في أوروبا أنهم لا يعتمدون نظام الحجر الفندقي".

وأعلن كبير المسئولين الطبيين في أستراليا، البروفيسور بول كيلي، أن السلالة الجديدة من الفيروس المعروفة باسم طفرة "إن واي 01 واي" (N501Y)، ينبغي وضعها في إطارها الصحيح، مضيفًا "حدثت آلاف الطفرات لفيروس كورونا هذا بالتحديد، لا يوجد دليل قاطع على أن هذا تغيير خطير، سُجلت المزيد من حالات انتقال العدوى في الآونة الأخيرة في جنوب شرق المملكة المتحدة، وربما يكون ذلك مرتبطًا بالفيروس".

وتابع: "العامل المعدي (من المصدر إلى المريض) تغير قليلًا، لكن الكثير من الناس يتنقلون في جنوب شرق إنجلترا، وما زالوا يفعلون حتى الإغلاق الأخير. ونحن في فصل الشتاء أيضًا".

وأردف: "فيما يتعلق بما يعنيه ذلك بالنسبة للأشخاص القادمين من المملكة المتحدة، فإن كل شخص قادم سيخضع للحجر الصحي في الفندق لمدة 14 يومًا".

وقالت الطبيبة ليندا سيلفي، طبيبة الصحة العامة وعالمة أوبئة الأمراض المعدية في جامعة "كوينزلاند" الأسترالية، إنه "بينما لم يثبت أن نظام الحجر الصحي آمن بنسبة 100% في وقف انتقال العدوى، فإنه لا يزال يحمي المجتمع إلى حد كبير".

وأضافت: "علاوة على ذلك، من المحتمل للغاية أن تكون السلالة الجديدة قد انتشرت بالفعل إلى أبعد من المملكة المتحدة".

وعلقت العديد من الدول في أوروبا وخارجها الرحلات الجوية مع بريطانيا، خوفًا من انتقال السلالة الجديدة من الفيروس إليها، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن السلالة الجديدة أسرع انتشارًا من نظيرتها، ما أثار قلق العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، ودفع حكومات أجنبية لإغلاق حدودها، وإعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الخاصة باحتواء الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير قوي من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة

سلالة كورونا الجديدة ترعب أوروبا.. دول تعزل بريطانيا بحظر الرحلات الجوية والقطارات

رعب من تحور كورونا.. دولتان جديدتان تعلق الرحلات مع بريطانيا

بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. الكويت تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

ألمانيا تكشف احتمالية عدم عمل لقاحات كورونا أمام السلالة الجديدة

الصحة العالمية تعلن عن اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في أستراليا والدنمارك وهولندا

ترشيحاتنا

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها

مفاجآة بالصور.. بند فى عقد أشيمبونج يحرج مجلس الزمالك السابق بعد غرامة الفيفا

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

فيديوجراف.. قرارات حاسمة لـ وزير التعليم عن مصير الدراسة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها