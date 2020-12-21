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رياضة

الإسماعيلي يتقدم على الجونة في الشوط الأول بهدف فخر الدين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:59 م
فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
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حسام الحارتي
انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي الجونة والإسماعيلي بتقدم الأخير بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وأحرز فخر الدين بن يوسف لاعب نادي الإسماعيلي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "28" من خلال من هجمة سريعة أري بابل مرر الكرة لفخر الدين بن يوسف على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ثم استلمها مهاجم الدراويش وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.

وضم تشكيل الجونة كلا من : حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن، خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلى كلًا من.. حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى، خط الوسط ..محمود دونجا – محمد عادل، ٔأمامهما .. محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق، الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

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