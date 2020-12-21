الهلال يفوز على القادسية بثلاثية ويتربع على قمة الدوري السعودي

فاز الهلال على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري السعودي.





تقدم الفرنسي بافتيمبي جوميز للزعيم في الدقيقة الرابعة عشرة من ضربة جزاء ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 82 مع الهلال.





وأحرز البيروفي أندريه كاريلو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 23 من عمر اللقاء من جملة تكتيكية رائعة.





وفي الشوط الثاني، أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 48، وأحرز بعدها ستانلي لاعب الزمالك السابق، هدف فريقه القادسية الوحيد في الدقيقة 57 بتسديدة رائعة مستغلًا خطأ في دفاعات الهلال، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف.





وأصبح جوميز المهاجم الفرنسي بهدفه اليوم، هو الهداف الأجنبي التاريخي للهلال، بعدما ارتفع رصيده من الأهداف للهدف 82، حيث رفع عدد أهدافه في الدوري إلى 53 هدفًا، و8 أهداف في كأس الملك، و5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس العالم للأندية، و14 هدفًا في دوري أبطال آسيا.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السادس.