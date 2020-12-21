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برلمان

سياحة النواب: وقف الرحلات مع بريطانيا في هذه الحالة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:50 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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عبد الرحمن سرحان
علقت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، على توقف رحلات الطيران لعدد من الدول إلى بريطانيا، وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر عدوى ويأتي ذلك بعد أن بدأت دول في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية تعليق السفر مع دولة إنجلترا.

وقال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بالبرلمان، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، هي الوحيدة المخولة بإصدار أي قرار بشأن تعليق رحلات الطيران مع أي دولة من عدمه، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس الوضع الوبائي ومدى خطورة الفيروس وتطوره وسرعه انتشاره، وكذلك الوضع في الدول المحيطة والدول التي تتعامل معها مصر، وبناء عليه تقرر ما إذا كانت ستوقف الرحلات أم لا.

وأوضح الدكتور عمرو صدقي أن أي إجراء سيتخذ بشأن فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق برحلات الطيران، تكون عن طريق التواصل من خلال وزارة الخارجية والمنظمات الصحية، مؤكدًا أن مصر تحذو نفس الحذو وفي حال شعرت الحكومة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بخطورة الوضع، فلن تتوانى مطلقًا عن اتخاذ قرارًا بإيقاف الرحلات الجوية، لاسيما وأنه تزيد من فرص انتقال عدوى فيروس كورونا.

ولفت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه حال وجود تحذيرات من وزارة الصحة بضرورة رحلات الطيران، سوف يتم الامتثال لذلك، على أساس وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا وسرعة انتشار الفيروس.

وأضاف: "من وجهة نظري يجب أن نأخذ إجراءات استباقية لمواجهة انتشار كورونا "الوقاية خير من العلاج"، ولا يجب أن ننظر إلى أهمية استمرار السياحة، ونتجاهل انتشار الفيروس".

كانت  حكومة دولة السودان، قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن تعليق حركة الطيران من وإلى المملكة المتحدة بعد اكتشاف سلالة جديدة متحولة لفيروس كورونا كوفيد 19 تعتبر الأكثر ، ويوم السبت، أغلقت حكومة المملكة المتحدة عمليا أجزاء من البلاد ، بما في ذلك لندن ، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف جميع حالات COVID-19 الجديدة نتجت عن سلالة من فيروس كورونا المتحور الذي يمكن أن ينتقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة بشكل أسرع. 

وقامت إيطاليا، حيث تم اكتشاف السلالة المتحولة بالفعل في أحد العائدين من المملكة المتحدة ، بتعليق جميع الوافدين من مطارات المملكة المتحدة وحظرت دخول الأشخاص الذين لديهم سجل سفر في المملكة المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

كما علقت عدد من الدول العربية رحلاتها مع بريطانيا ومنها الأردن وتونس والجزائر، إضافة إلى دول الهند وروسيا والنرويج.
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