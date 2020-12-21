محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2020-2021، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتى تبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير 2021، وتنتهي يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.









أكد المحافظ ضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا علي سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.





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وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.





وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 16 يناير حتي 27 يناير، والصف الأول والثاني الإعدادي من يوم 16 يناير حتي 26 يناير، والصف الثالث الاعدادي العام من 30 يناير حتي 4 فبراير، والصف الثالث الاعدادي لغات يبدأ من يوم 27 يناير، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني ( تجاري – صناعي- تجاري) خلال الفترة من 16 يناير وحتي 4 فبراير.





كما كرم الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا الطالب جورج اسامه عزت بمدرسة عمانوئيل الخاصة التابعة لادارة ملوى التعليمية لحصوله على المركز الاول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الابحاث والطالبة مارفى عماد اوليف لحولها على المركز السابع والطالبة عبير صابر محمد لحصولها على المركز الثامن والطالبة شيماء منتصر سميح لحصولها على المركز التاسع وذلك تحت اشراف ابتسام وليم موجه اول تربية فنية بادارة ملوى التعليمية واميمة ابو الفتح موجه عام التربية الفنيه





كما قام الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بتفقد التدريبات المقامة بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات ، والمدرسة الرسمية المتميزة للغات والخاصة بمعلمى التعليم المجتمعى والتربية والخاصة.





حيث بدأ فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا ، تنفيذ حزمة البرامج الخاصة بتطوير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة ، وذلك بإشراف الدكتور عماد امام مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا .





وقال وكيل المديرية ان الأكاديمية بدأت فى تنفيذ تدريبات بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تطوير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة ، مضيفا إنه يجرى تدريب معلمى التربية الخاصة وكذلك مسئولى التعليم المجتمعى





وأشار الدكتور عماد امام رئيس فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه يتم تدريب المعلمين فى عدة مكونات منها المهارات الشخصية وبرامج الحاسب الآلى وفى نهاية التدريب يمنح الدارسون شهادات معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بحضور ثناء حسنى مدير ادارة التعليم المجتمعى واحمد جاد مدير ادارة التربية الخاص.



