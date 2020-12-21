مفتي الجمهورية: حرّمنا الانضمام لجماعة الإخوان لهذه الأسباب

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء أصدرت فتوى رسمية بحرمة الانتماء لجماعة الإخوان، منوها أن هذه الفتوى مؤسسة على مجموعة من الأدلة، منها وجود خل لدى المنتمين لهذه الجماعة في فهم العقيدة والنصوص وفي فهم واقع السيرة النبوية، منوها أن هؤلاء لا يريدون أن يتركوا مساحة إلا ويحدثوا فيها خللا من أجل تضليل على الشباب.





وقال مفتي الجمهورية، في تصريح له، إن دار الإفتاء تترجم الفتاوى وتبثها لدول العالم، منوها أن الدار مؤخرا ترجمت 1000 فتوى إلى اللغات ا لألمانية والإنجليزية والفرنسية ، منوها أن ترجمة هذه الفتاوى تتسم بأسلوب يليق بالعقل الغربي، حتى أنها حازت على اهتمام وزير الداخلية الفرنسي منذ خمس سنوات.





وذكر أن دار الإفتاء المصرية، تنبهت لقلة الخبرات عند أئمة المراكز الإسلامية في الخارج، وبالتالي عقدت مؤتمر بشأنهم ونظمت لهم دورات تدريبية حتى لوحظ الفارق الكبير بين قدرات الأئمة قبل وبعد التدريب المتمثل في كيفية مواجهة الفكر المتطرف والتأصيل الشرعي للفتاوى وتفنيد شبهات المتطرفين.



