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أخبار البلد

للعالقين بالخارج.. خطوات التواصل مع وزارة الهجرة بعد وقف الطيران

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:07 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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سعيد العربي
أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من  الدول، ومن بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).


ودعت الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.


كما دعت وزارة الهجرة المصريين للتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.


‎وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:
https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6
 

أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:
https://www.facebook.com/Moemigegy/


أو البريد الإلكتروني: [email protected]


وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210
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