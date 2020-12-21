نائب أردوغان يتعرض لوعكة صحية على الهواء .. فيديو

تعرض فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوعكة صحية على الهواء أثناء إلقاء كلمة مساء اليوم الإثنين.





وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام التركية أوقطاي وقد توقف فجأة خلال حديثه.





وتوقف أوقطاي عن الحديث بشكل مفاجئ لنحو 13 ثانية خلال البث، ليسارع أفراد طاقمه بالتوجه إليه على المنصة.





وبدا أوقطاي خلال كلمته متلعثما شاحب الوجه، وهو ما استدعى تحرك احد أفراد طاقمه لطلب إحضار طبيب.





وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية في نسختها بالتركية إن أوقطاي نُقل إلى مركز طبي، وأنه كان يعاني من انخفاض في ضغط الدم.





وأضافت أنه عاد لاحقا إلى القاعة التي كان يلقي فيها الكلمة ووجه الشكر للحاضرين وأبلغهم بأن المشكلة البسيطة التي ألمت به كانت بسبب الإعياء.