ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البحوث الفلكية تكشف معلومات جديدة عن ظاهرة اقتران زحل والمشترى ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة الاقتران العظيم حقيقية، حيث إن هناك أكثر من 650 مواطنا يهتمون برصد هذه الظاهرة.

وأضاف الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم، الإثنين، أن الكوكبين العملاقين زحل والمشترى في المجموعة الشمسية المسافة بينهما كبيرة جدًا وتبلغ 600 مليون كيلومتر، معقبًا «مفيش اقتراب ولا يوجد تصادم بينهما، وبين أي من الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية».

وتابع «نحن ظاهريًا نرى الكوكبين وراء بعضهما البعض ومغطيين بعض، لكن كل واحد في مداره، وهذه الظاهرة تحدث كل 20 عامًا».

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة والتليسكوبات مثل الخسوف والكسوف.

وقال "نحن ندقق في الحساب الفلكي، ومن هذه الظواهر نتعرف على ميكانيكا الأبراج والأجرام السماوية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد 397 سنة.. عودة الظاهرة النادرة لـ الاقتران العظيم بين عملاقَيّ المجموعة الشمسية

الاقتران العظيم لـ المشترى وزحل 21 ديسمبر.. معهد الفلك يكشف التفاصيل

البحوث الفلكية تكشف أسباب خروج نيران من باطن الأرض في الوادي الجديد

ظاهرة فلكية جديدة يشهدها العالم .. الاثنين المقبل

تتكرر كل 20 عاما .. القومي للبحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن ظاهرة فلكية خلال أيام

تبدأ مساء الإثنين وتستمر 5 ساعات.. سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 397 عاما

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16" بالجيش الثالث الميداني

بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد

كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يحذر من مبالغة رد الفعل تجاه سلالة كورونا الجديدة

أول المدربين المغادرين.. الإسماعيلي يعلن إقالة ريكاردو

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية

بالجلد الأسود.. آيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر