البحوث الفلكية تكشف معلومات جديدة عن ظاهرة اقتران زحل والمشترى ..فيديو

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة الاقتران العظيم حقيقية ، حيث إن هناك أكثر من 650 مواطنا يهتمون برصد هذه الظاهرة.





وأضاف الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم، الإثنين، أن الكوكبين العملاقين زحل والمشترى في المجموعة الشمسية المسافة بينهما كبيرة جدًا وتبلغ 600 مليون كيلومتر، معقبًا «مفيش اقتراب ولا يوجد تصادم بينهما، وبين أي من الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية».





وتابع «نحن ظاهريًا نرى الكوكبين وراء بعضهما البعض ومغطيين بعض، لكن كل واحد في مداره، وهذه الظاهرة تحدث كل 20 عامًا».





وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن الظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة والتليسكوبات مثل الخسوف والكسوف.





وقال "نحن ندقق في الحساب الفلكي، ومن هذه الظواهر نتعرف على ميكانيكا الأبراج والأجرام السماوية".