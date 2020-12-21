أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول علاقة الفيتامينات بـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن سبب قلة أعداد الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية يرجع الى أن الفيروس وصل إلى مصر في وقت متأخر، بعد حوالى شهر من بدايته فى أوروبا، مشيرا إلى أن تناول الفيتامينات مهما كانت كثيرة لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا.





وتابع عقبة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن مقاومة الفيروس تعتمد بشكل كبير على كمية الفيروس التى تدخل إلى المصاب إضافة إلى الفترة العمرية للمصاب.