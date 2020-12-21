جامعة المستقبل تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة

وأشار عبادة سرحان إلى أن جامعة المستقبل تقوم بصفة دورية بحملات تعقيم وتطهير لجميع مباني الجامعة، والمعامل والعيادات ومراكز الأبحاث والمدرجات ومنطقة الكافتيريات، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذًا لخطة الجامعة لمجابهة خطر فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية طلاب الجامعة وجميع العاملين بها.

كانت جامعة المستقبل قد نجحت فى إحراز تقدم جديد فى التصنيف العالمى الجامعات "QS" للمنطقة العربية للعام 2021، وفقًا لتقييم دقيق حول البحوث والتعليم وغيرها من الأنشطة الأخرى، كما احتلت الجامعة فى مصر الترتيب 71 بين الجامعات العربية التى تقدر بأكثر من ألفين جامعة لعام 2021، بعد أن كانت فى المرتبة 111 - 120 فى عام 2020، وذلك بعد عملها على التأكيد على البيانات والتحقق من الدقة.





وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.