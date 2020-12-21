كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يحذر من مبالغة رد الفعل تجاه سلالة كورونا الجديدة

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، من "المبالغة في رد الفعل" تجاه سلالة جديدة من فيروس كورونا المكتشف في المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى.





وقال فوتشي لشبكة سي إن إن، اليوم الاثنين "اتبعها بعناية، لكن لا تبالغ في رد فعلها".



