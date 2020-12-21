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أخبار العالم

كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يحذر من مبالغة رد الفعل تجاه سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:38 م
انتوني فوتشي
انتوني فوتشي
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على صالح
حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، من "المبالغة في رد الفعل" تجاه سلالة جديدة من فيروس كورونا المكتشف في المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وقال فوتشي لشبكة سي إن إن، اليوم الاثنين "اتبعها بعناية، لكن لا تبالغ في رد فعلها".

وبلغت حصيلة إصابات كورونا العالمية نحو 76794181 حالة، وتتصدر الولايات المتحدة العدد بـ 17.8 مليون حالة اصابة. 

وبلغ عدد الوفيات في العالم 1.692 مليون، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند في بالتيمور، والتي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.

وبدأ عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي وخارجه تعليق السفر مع المملكة المتحدة يوم الأحد بسبب المخاطر المرتبطة باكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

ويوم السبت الماضي، أغلقت حكومة المملكة المتحدة عمليا أجزاء من البلاد، بما في ذلك لندن، بعد أن اعترفت بأن أكثر من نصف جميع حالات كورونا كوفيد 19 الجديدة نتجت عن سلالة فيروسات التاجية المتحولة التي يمكن أن تنتقل بسرعة تصل إلى 70٪.

وفي الوقت نفسه، تتصدر الولايات المتحدة والهند والبرازيل من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا. 

ولوحظ أن أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بـ كورونا في الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
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