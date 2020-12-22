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تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف إرشادات هامة وضعتها الكلية للطلاب وأعضاء هئية التدريس قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد، أن مجلس شئون التعليم والطلاب بالكلية قام بتقديم عدة إرشادات هامة يجب على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الالتزام بها قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول. 

وأوضح كامل لـ صدى البلد أن أبرز هذه الإرشادات ما يلي: - الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من حيث التباعد الجسدي، منعا للتزاحم والتزام الطلاب بإرشادات الجلوس في المقاعد، والمرور من بوابات التعقيم، والالتزام بارتداء الكمامات. 

‎- مدة الامتحان لا تزيد عن ساعة ونصف فقط، على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بوضع الامتحانات على نحو أن يتم الانتهاء منها في ساعة واحدة لتكون هناك نصف ساعة للمراجعة.

- على أعضاء هيئة التدريس وضع الامتحان بنظام "بابل شيت"، مكونا من 25 سؤالا فقط. وإذا تعذر ذلك في مقررات محددة، فيمكن أن يكون موضوعيا (تتم إجابته في ورقة الأسئلة نفسها، مع ترك مسافة عدة أسطر أسفل كل سؤال للإجابة)، على ألا يزيد عدد الأسئلة عن خمس أسئلة.

- ستكون امتحانات الانتظام في موعد مختلف عن موعد امتحانات الانتساب، لذا سيتم إعداد نماذج امتحانات خاصة بكل منهما، مع ضرورة تسليمها مكتوبة إلكترونيا.   

- في الأقسام التي بها طلاب من ذوي الهمم، يجب تسليم نسخة إلكترونية وورد Word على سي دي (C. D)، مع ضرورة تسليم نموذج امتحان بابل شيت خاص بطلاب "ذوي الهمم". 

‎- حضور أستاذ المقرر في موعد امتحان مقرره، لحل أي مشاكل ناجمة عن تساؤلات الطلاب، مع ضرورة تسليم نموذج إجابة امتحان مقرره في يوم الامتحان ذاته في حال البابل شيت، أو استلام أوراق الإجابة إذا كان الامتحان غير ذلك، وضرورة إعادتها بعد تصحيحها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ امتحان مقرره. 

‎- ستتولى لجان من أعضاء هيئة التدريس مراجعة الرصد والنتيجة، عقب انتهاء الامتحانات. 

- يعقد  امتحان مقرر "ريادة الأعمال" لكل طلاب الفرقة الثانية (انتظام وانتساب، وبرامج تخصصية) يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021.
  -  امتحانات الأقسام الشفوية ستبدأ السبت الموافق 9 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021. فعلى السادة رؤساء مجالس 


- الالتزام بما تنص عليه اللائحة الخاصة بالقسم في طبيعة امتحان كل مقرر، علما بأنه لن تُعقد في هذا اليوم امتحانات شفوية للأقسام يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021؛ نظرا إلى انعقاد امتحان مقرر ريادة الأعمال في اليوم ذاته. 



- بخصوص المقررات العامة (اللغة العربية- اللغة الأجنبية- التفكير العلمي- حقوق الإنسان- ريادة الأعمال ... إلخ)، سيتم وضع أكثر من نموذج امتحان مختلف، نظرا إلى عقد الامتحانات للأقسام في أكثر من يوم.
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