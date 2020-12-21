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رياضة

شاهد.. ملخص مباراة المصري وأسوان وثلاثية أبناء بورسعيد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:34 م
علي ماهر
علي ماهر
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى أسوان، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل محمد عنتر لاعب المصري الهدف الاول عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها صاروخية في مرمى أسوان ليعلن عن تقدم ابناء بورسعيد بهدف دون رد.

وأحرز أحمد جمعة الهدف الثاني للمصري البورسعيدي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.

واستطاع عمر كمال عبد الواحد من تسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية مميزة مررها له أحمد رفعت من الجبهة اليسرى لأبناء بورسعيد في الدقيقة 85 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المصري البورسعيدي الى النقطة 5 بعد التعادل في أول مواجهتين والفوز على أسوان واحتل المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد اسوان عن النقطة 6 محتلًا المركز الثالث.

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