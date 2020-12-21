أشرف مصيلحي: أقدم دور الشيطان على الأرض في جمال الحريم

لفت الفنان أشرف مصيلحي، الأنظار من خلال دور «مقصود» الذي يقدمه خلال أحداث مسلسل «جمال الحريم»، وهو ما ظهر من خلال تفاعل رواد السوشيال ميديا على الدور والعمل الذي يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.





وقال أشرف مصيلحي -في بيان صحفي- أنه يجسد دور الشيطان فى الارض على مر السنين، ومرور الأزمنة الطويلة، وهو دور مركب وصعب واساسي في أحداث العمل.





وأشار أشرف مصيلحي، أن المسلسل يرمز إلى الحروب ضد الخير - من خلال دور الشيخ الحسن الذى يجسده «الفنان صلاح عبدالله»- وهو تجسيد صراع الخير والشر على مدار الزمان.





وحول دور «مقصود» أضاف أشرف مصيلحي، أنه دور مختلف عن جميع أدواره التى قام بتقديمها من قبل على الرغم من تقديمه العديد من أدوار الشر، لكن هذا الدور مختلف وصعب من حيث الشكل والمضمون.





وتابع، أشرف مصيلحي: أنه انتهى من تصوير مشاهده بالكامل، منذ ثلاثة أيام فقط وينتهى تصوير المسلسل عمومًا بعد أسبوع تقريبًا، لافتًا إلى أنه واصل التصوير تقريبا لمده ثلاثة أشهر لدوره فقط.





واختتم: استمتعت بأجواء التصوير بالرغم من المجهود المرهق لجميع أبطال المسلسل، وبالتعاون مع المخرجة منال الصيفى خلف الكواليس.