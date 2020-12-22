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حوادث

قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 6 أطنان رنجة فاسدة في المنوفية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
رنجة فاسدة
رنجة فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 6 طن أسماك مُدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود لوجود تغير فى خواصها الطبيعية – و7 طن "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى – و8000 عبوة فارغة وإستيكر للتعبئة" وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "الأسماك المدخنة" بدون ترخيص بمحافظة المنوفية .
 
تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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