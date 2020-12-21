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توك شو

وزير الاتصالات: فودافون مصر تخدم دول المنطقة كلها وليس الداخل فقط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:40 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن رئيس شركة فودافون العالمية، تشرف بلقاء الرئيس السيسي بالأمس، ودار اللقاء حول خطط الشركة للاستثمار فى مصر، والتوسع فى هذا السوق كونه سوقا استراتيجيا.

وأضاف خلال برنامج، حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع كريمة عوض، وخيرى رمضان،:"  الشركة تركز فى هذا الجانب من الاستثمارات، واستمرار شركة فودافون البريطانية، فى مصر، مؤشر على أهمية السوق المصرى، وجاذبيته وثقله الاستراتيجى، وأن شركة بهذا الحجم، لابد أن تنظر إلى السوق المصرى، على أنه أهم سوق لها فى المنطقة".

وتابع عمرو طلعت:"  فودافون مصر، لا تخدم مصر فقط، ولكن دول أخرى أيضا، حيث يتم الاستعانة بكوادر مصرية، ودائما الشركات العالمية تخدم دول المنطقة من مصر، بسبب وجود كفاءات مصرية فى مجال الاتصالات".

وتابع عمرو طلعت:"  رئيس الشركة العالمية هنأ  الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة،  بعد اختيارها كـ "المدينة الرقمية الأولى فى الاتصالات"، وهذا اللقب حصدته مصر من قبل وزراء الاتصالات العرب، فالعاصمة الإدارية الجديدة، ذكية بالكامل، فى كافة مرافقها، وتدار من قبل منظمات رقمية مميكنة، وتضم مجموعة من المشروعات الرائدة فى مجال الاتصالات، مثل مدينة المعرفة، الذى يضم أول جامعة معلوماتية فى الشرق الأوسط، ومركزى الأبحاث فى الذكاء الاصطناعى".
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