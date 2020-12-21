تأثر ريهام سعيد بـ فيديو بكاء أب في عقد قران ابنته.. والابنة: صاحبي وحبيبي

علقت الإعلامية ريهام سعيد على فيديو بكاء أب في عقد قران ابنته، قائلة:" فكرة أن بنتك تسيب البيت وتمشي للجواز بعد سنوات طويلة من التربية حاجة صعبة جدا ".





وقالت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" ليه بعض الأزواج بينسوا العهد بين الزوج ووالد العروسة اثناء عقد القران، والزوج يعاهد والد العروسة بأن يصون ابنته".





وأضافت ريهام سعيد متأثرة :" ده نوع من انواع الفراق الذي تأثر به الأب، والأب رفض الظهور إعلاميا لانه لا يريد إفساد لحظة تأثرت أثناء عقد قران ابنته ".





ومن جانبها قالت دنيا عمرو عروسة فيديو عقد القران الشهير الذي تأثر فيه والدها،: انا وبابا صحاب ولا توجد حواجز بيني وبينه".





وتابعت دنيا عمرو:" كنت على علم بتأثر والدي في فرحي لأنه يتأثر في أي مناسبة تخصني، وفي أول يوم شاهد فيه والدي زوجي اعتبره صاحب له ".



