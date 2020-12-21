‎بيج رامي: بدايتي كانت صعبة ووالدى كلمة السر.. وأشكر كوسكواد

إنجاز تاريخي حققه بطل كمال الأجسام المصري بيج رامي، بعدما نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب خلال الساعات الماضية ورفع اسم مصر عاليًا، بتتويجه ببطولة «مستر أولمبيا 2020"أكبر وأشهر بطولات كمال الأجسام في العالم ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب.





‎ممدوح السبيعي "بيج رامى"، أبدى سعادته الشديدة بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، ، وأهدى اللقب لجمهوره فى مصر والوطن العربي، موكدا ان هذا اللقب التاريخى تستحقه الجماهير المصرية والعربية خاصة الجمهور الذي يدعمه في كل المنافسات التى يشارك فيها. وتابع قائلا :" الحمد لله دائما وابدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله".. ألف مبروك للعرب ألف مبروك لمصر .. ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".





وأوضح رامى السبيعي أن الفوز بلقب مستر أوليمبيا لم يكن سهلا على الاطلاق ، خاصة انه تعرض لبعض الأزمات قبل البطولة ابرزها إصابته بالكورونا والتي كانت ستبعده عن المشاركة، لكنه نجح في قهر المرض وتوج جهوده بالفوز باللقب.





ووجه بيج رامي الشكر لإسلام قرطام رئيس الاتحاد المصرى لرياضة ستريت وورك أوت ومالك موسسة كوسكواد علي الدعم الذى وجهه له ومساندته في الفترة الماضية وتحديدا قبل المشاركة في بطولة مستر أوليمبيا.







وأشاد بالدعم المعنوى الذى ناله من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، الذي كان يتابعه واتصل به قبل انطلاق البطولة وكان من أوائل المهنئين له بعد التتويج.







وتابع :"بدايتي كانت صعبة جدا مش زي ما الناس ما هى فاكره ، وانا في الجامعة فشلت فى سنة، والدي رحمه الله تحدث معي وقال لي في كل الأحوال انا فخور بيك، ومهما حصل لازم تكون فخور بنفسك والناس الي حواليك يبصولك ويفتخروا بيك انك اعظم انسان في الدنيا ، الكلمتين دول خلوني اغير حياتي واكون انسان جديد ،







وأضاف : بدأت بأمكانية بسيطة لحد ما انا دلوقتي واقف علي مسرح مستر أولمبيا وماسك الميدالية الذهبية ، خطط لحياتك علي قد إمكانيات وكل ما تكبر امكانياتك طور طموحك "







واختتم بقوله : " سعيد باللقب الغالي واعتبره نصرا كبيرا لمصر وللرياضة المصرية واتمنى النجاح في حصد المزيد من الألقاب الكبرى خلال المرحلة المقبلة".







وتوج المصري ممدوح السبيعي بلقب بطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأعلى والأهم في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في لاس فيجاس الأمريكية .







بيج رامي من مواليد عام 1985 بقرية السبايعة بمركز بلطيم بكفر الشيخ ، وسجل بيج رامي أول ظهور له على مسرح مستر أوليمبيا للهواة عام 2012، ووزنه وقتها كان 286 رطلًا،ونجح وقتها في تحقيق المركز الأول، بخلاف فوزه في العام التالي 2013 ببطولة «New York Pro». وتمكن بيج رامي من تسجيل أول ظهور له في بطولة مستر أوليمبيا عام 2013، وحقق وقتها المركز الثامن بين المشاركين والتي كانت مليئة بالنجوم وقتها وأبطال لعبة كمال الأجسام، إلا أن السبيعي وضع اسمه ضمن أفضل 10 لاعبين. استمر بيج رامي في المشاركة ببطولة مستر أوليمبيا للمحترفين أعوام 2014 التي حصل فيها على المركز السابع ثم 2015 التي احتل فيها المركز الخامس، و2016 التي استطاع أن يحصل في فيها على المركز الرابع والعام الماضي أيضًا كوصيف، إلى أن نجح هذا العام فى أن يتوج باللقب ليكتب اسمه مع المشاهير والنجوم الذين فازوا باللقب.