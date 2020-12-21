‎بيج رامي: بدايتي كانت صعبة ووالدى كلمة السر.. وأشكر كوسكواد

إنجاز تاريخي حققه بطل كمال الأجسام المصري بيج رامي، بعدما نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب خلال الساعات الماضية ورفع اسم مصر عاليًا، بتتويجه ببطولة «مستر أولمبيا 2020"أكبر وأشهر بطولات كمال الأجسام في العالم ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب.
ممدوح السبيعي "بيج رامى"، أبدى سعادته الشديدة بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، ، وأهدى اللقب لجمهوره فى مصر والوطن العربي، موكدا ان هذا اللقب التاريخى تستحقه الجماهير المصرية والعربية خاصة الجمهور الذي يدعمه في كل المنافسات التى يشارك فيها. وتابع قائلا :" الحمد لله دائما وابدًا ربنا ماضيعش تعبنا الحمد لله".. ألف مبروك للعرب ألف مبروك لمصر .. ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".
وأوضح رامى السبيعي أن الفوز بلقب مستر أوليمبيا لم يكن سهلا على الاطلاق ، خاصة انه تعرض لبعض الأزمات قبل البطولة ابرزها إصابته بالكورونا والتي كانت ستبعده عن المشاركة، لكنه نجح في قهر المرض وتوج جهوده بالفوز باللقب.
ووجه بيج رامي الشكر لإسلام قرطام رئيس الاتحاد المصرى لرياضة ستريت وورك أوت ومالك موسسة كوسكواد علي الدعم الذى وجهه له ومساندته في الفترة الماضية وتحديدا قبل المشاركة في بطولة مستر أوليمبيا.
وأشاد بالدعم المعنوى الذى ناله من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، الذي كان يتابعه واتصل به قبل انطلاق البطولة وكان من أوائل المهنئين له بعد التتويج.
وتابع :"بدايتي كانت صعبة جدا مش زي ما الناس ما هى فاكره ، وانا في الجامعة فشلت فى سنة، والدي رحمه الله تحدث معي وقال لي في كل الأحوال انا فخور بيك، ومهما حصل لازم تكون فخور بنفسك والناس الي حواليك يبصولك ويفتخروا بيك انك اعظم انسان في الدنيا ، الكلمتين دول خلوني اغير حياتي واكون انسان جديد ،
وأضاف : بدأت بأمكانية بسيطة لحد ما انا دلوقتي واقف علي مسرح مستر أولمبيا وماسك الميدالية الذهبية ، خطط لحياتك علي قد إمكانيات وكل ما تكبر امكانياتك طور طموحك "
واختتم بقوله : " سعيد باللقب الغالي واعتبره نصرا كبيرا لمصر وللرياضة المصرية واتمنى النجاح في حصد المزيد من الألقاب الكبرى خلال المرحلة المقبلة".
وتوج المصري ممدوح السبيعي بلقب بطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأعلى والأهم في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في لاس فيجاس الأمريكية .
بيج رامي من مواليد عام 1985 بقرية السبايعة بمركز بلطيم بكفر الشيخ ، وسجل بيج رامي أول ظهور له على مسرح مستر أوليمبيا للهواة عام 2012، ووزنه وقتها كان 286 رطلًا،ونجح وقتها في تحقيق المركز الأول، بخلاف فوزه في العام التالي 2013 ببطولة «New York Pro». وتمكن بيج رامي من تسجيل أول ظهور له في بطولة مستر أوليمبيا عام 2013، وحقق وقتها المركز الثامن بين المشاركين والتي كانت مليئة بالنجوم وقتها وأبطال لعبة كمال الأجسام، إلا أن السبيعي وضع اسمه ضمن أفضل 10 لاعبين. استمر بيج رامي في المشاركة ببطولة مستر أوليمبيا للمحترفين أعوام 2014 التي حصل فيها على المركز السابع ثم 2015 التي احتل فيها المركز الخامس، و2016 التي استطاع أن يحصل في فيها على المركز الرابع والعام الماضي أيضًا كوصيف، إلى أن نجح هذا العام فى أن يتوج باللقب ليكتب اسمه مع المشاهير والنجوم الذين فازوا باللقب.