الإفتاء: طهارة الكلب هو الرأي الراجح عندنا والذي نفتي به.. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكلب طاهر وهو رأي المالكية، وهو الرأي المعمول به في دار الإفتاء المصرية.





وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الكلب طاهر ولا ينقض الوضوء فإذا مس الإنسان أو صلى الإنسان في مكان مر عليه الكلب فصلاته صحيحة ولا نجاسة فيه.



