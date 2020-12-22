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ديني

الإفتاء: طهارة الكلب هو الرأي الراجح عندنا والذي نفتي به.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكلب طاهر وهو رأي المالكية، وهو الرأي المعمول به في دار الإفتاء المصرية.

وأضاف أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الكلب طاهر ولا ينقض الوضوء فإذا مس الإنسان أو صلى الإنسان في مكان مر عليه الكلب فصلاته صحيحة ولا نجاسة فيه.

قال محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي، ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء .

أضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « ما حكم صلاتي وقراءة القرآن لأنني أتعامل مع كلاب حراسة؟»، أن قراءة القرآن والصلاة لا حرج بهما فيجب عليك أن تتوضأ وتصلى ولكن الإشكال لديك فى مسألة الكلاب حيث قال كثير من المشايخ أن الكلاب طاهرة وهذا على المختار للفتوى وهو ما عليه فقهاء المالكية.

وأشار إلى أن لمس الكلب لا ينقض الوضوء وكذلك لا ينقل إليك النجاسة فيمكن أن تلمسه ولا حرج فى ذلك وستكون الصلاة صحيحة.
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