عنتر: لم أوفق في الزمالك.. وعلي ماهر يعرف إمكانياتي جيدا

عبَّر محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب أسوان بثلاثية نظيفة ، وعن سعادته الخاصة بأول أهدافه مع الفريق.





وقال عنتر في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' لم أوفق في مسيرتي مع الزمالك ، واخترت الانضمام للمصري لوجود علي ماهر على رأس الجهاز الفني للفريق ، فهو يعرف إمكانياتي جيدًا منذ أن كان مدربي بصفوف الأسيوطي.



