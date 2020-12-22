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رياضة

محمد عادل: تاريخ المقاولون العرب في إفريقيا يسبق النجم الساحلي.. وسنقاضي مروجي الشائعات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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عبدالله هشام
قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن الفريق طوى صفحة الخسارة أمام وادي دجلة وبدأ الاستعداد للقاء النجم الساحلي.

وأضاف محمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أبلغنا لاعبي المقاولون إن تاريخنا في إفريقيا يسبق النجم الساحلي، ونحن جاهزون لهذه المباراة رغم الغيابات".

وأكد :" عماد النحاس يريد تعويض ما حدث أمام النجم الساحلي عام 2007، طموحنا الوصول إلى نهائي الكونفدرالية، المقاولون له تاريخ وباع في إفريقيا من قبل النجم الساحلي".

وتابع :" بعض المصابين بكورونا في الفريق دخلوا في نوبة بكاء لعدم المشاركة أمام النجم الساحلي، و لا صحة للحديث عن تدهور حالة الجزيري، تحدثنا معه وهو بخير".

وأفاد أيضا :" المسحة الطبية لعماد النحاس والجهاز الطبي والإداري، سلبية، وصحتهم جيدة، وسيتم مقاضاة أى شخص أو أى جهة تنشر أخبار كاذبة عن المقاولون العرب".
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