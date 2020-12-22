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رياضة

محمد صلاح يبهر متابعيه بصورة لـ مكة وكيان

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
مكى وكيان
مكى وكيان
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مصطفى كرم
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره عبر انستجرام بصورة لطفلتيه مكة و كيان.

وظهرت مكة بالصورة التي قام محمد صلاح بنشرها عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام وهى تسقى اختها الصغير كيان من "مج" صغير اثناء تواجدهم داخل منزلهم بإنجلترا.

وترددت أنباء عن رحيل محمد صلاح جناح نادي ليفربول عن الفريق الإنجليزي، والانتقال لـ ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين.

ويأتي ذلك بعد ترحيبه باللعب للفريقين واصفًا إياهما بأكبر الفرق، إضافة إلى إبدائه حزنه من المعاملة التي يلقاها في ليفربول.

حوار محمد صلاح مع صحيفة " أس" الإسبانية أثار جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي الإنجليزي، وركزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على ما يقوم به الفرعون المصري بعد تصريحاته النارية.

ونشرت الصحيفة صورًا لـ محمد صلاح أثناء اصطحابه ابنته مكة لتناول طعام الإفطار اليوم الاثنين، في مقاطعة تشيشر على حدود مدينة ليفربول.

وأشارت الصحيفة الى أن محمد صلاح تجاهل ما سببه من جدل في ليفربول، وقام باصطحاب ابنته لتناول طعام الإفطار اليوم.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.
محمد صلاح يبهر متابعيه بصورة لـ مكة وكيان
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