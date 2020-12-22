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رياضة

أحمد عيد عبد الملك يعلق على برنامج عفيفي الجديد على قناة الزمالك

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:16 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
ابدى احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، إعجابه ببرنامج الاعلامي احمد عفيفي الجديد " فن وهندسة" الذي يقدم على قناة الزمالك.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏عفيفي مقدم حلقة ممتعة كبداية الصراحة انما صاحب القناة الي واخد قلوبنا كلنا ده ممتع في كل حاجة بيقولها علي الزمالك ( الكونت دي صبري ) ‎#فن_وهندسة".

وقدم عفيفي في العاشرة مساء  امس أولى حلقات برنامجه الذي يحمل اسم  "فن وهندسة"  

ويتمتع أحمد عفيفي بحب كبير من قبل مشجعى نادى الزمالك فى ظل إجادته للتحليل وقراءة المشهد الرياضي بشكل جيد .

وفى السياق ذاته ، اقترب خالد الغندور من الرحيل عن قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتنهى تعاقد الغندور مع قناة الزمالك بنهاية الشهر الجارى .


وتوجد نية داخل الشركة المسئولة عن قناة الزمالك لإجراء عدد من التغييرات القوية على مستوى مقدمى البرامج بجانب انطلاق عدد من البرامج الأخرى خلال الفترة المقبلة.
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