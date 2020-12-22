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رياضة

8 مواجهات شرسة في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
المنيا
المنيا
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عبدالله هشام
تقام اليوم منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا . 

المنيا - الفيوم 

حيث يسعي فريق المنيا في تأمين صدارة جدول الترتيب والمحاولة الانفراد بها والابتعاد مبكرا عن المنافسين وذلك في المباراة امام فريق الفيوم الذي حقق فوز وحيد منذ انطلاق المسابقة امام فريق شبان المسلمين قنا . 

الالومنيوم - بترول اسيوط 

ويحل فريق بترول اسيوط ضيفا علي الالومنيوم في مباراة قوية بين الفريقين الذين يسعيا الي تحقيق الفوز والمنافسه علي الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل . 

الشرقية للدخان - كيما اسوان 

يسعى فريق الشرقية للدخان للعودة مرة اخري لصدارة جدول الترتيب املا في تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز محققا انجاز البنك الاهلي الموسم الماضي بينما يحاول فريق كيما اسوان تحقيق اول فوز له بالمسابقة حيث خسر ثلاث مباريات وتعادل مباراة واحده . 

وفي إطار نفس الجولة يلعب كلا من 

الشرقية للدخان - كيما أسوان
الألومنيوم - بترول أسيوط
تليفونات بني سويف - سوهاج
أسمنت أسيوط - بني سويف‏
المنيا - الفيوم
شبان المسلمين قنا - الإعلاميين
مركز شباب سمسطا - ديروط
طهطا - قنا

ترتيب المجموعة 

١-المنيا ١٠ نقاط
٣-الشرقية للدخان ٩ نقاط 
٢-بترول أسيوط ٩
٤- الألومنيوم ٧
٦-قنا. ٧
٥- شبان قنا ٧
٧- الإعلاميين: ٧
٨- سمسطا. ٦
٩- ديروط ٦
١٠- سوهاج:  ٥
١١-ت .بنى سويف ٤
١٤-أسمنت أسيوط. ٢
١٢-الفيوم ٤
١٣- بنى سويف. ٣
١٥- طهطا. ٢
١٦-كيما أسوان. ١
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