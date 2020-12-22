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منوعات

خبير: لقاحات كورونا ستحتاج إلى تطوير لمواجهة التحور والسلالات الجديدة للوباء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
خيمت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد على عدد من الدول، واصيب العلماء بخيبات أمل، فقد توقع أحد كبار العلماء أن فيروس كورونا سيتطور ليجعل اللقاحات عديمة الفائدة كل ثلاث سنوات.

وقال "سكوت جوتليب" مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق (FDA) ، إن الفيروس ستتحول للالتفاف على المناعة الطبيعية واللقاحات مثل إنفلونزا الشتاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ونوه إلى أن السلالة الجديدة من Covid-19 في المملكة المتحدة تشير إلى أن اللقاحات ستحتاج إلى تحديث منتظم، وأن الفيروس يمكن أن يصبح غير قابل للكشف عن طريق اختبارات المستضد والأجسام المضادة.

وأوضح "جوتليب" لشبكة CNBC: " لا أعتقد أن هذا شيء نحتاج إلى تحديثه كل موسم، ولكن إذا أصبح من السهل تحديثه، يمكننا إلقاء نظرة على السلالة السائدة ومحاولة تحديث اللقاح أكثر.. بشكل منتظم".

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تسببت السلالة الجديدة من فيروس كوفيد-19، في إلغاء عيد الميلاد لملايين البريطانيين، وحظر سلسلة من الدول للرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد أن ادعى بوريس جونسون أن الفيروس التاجي المتحور قد يكون أكثر عدوى بنسبة 70 ٪.

وأضاف جوتليب: "نعتقد الآن أن هذا أكثر قابلية للانتقال.. ولا يبدو أنه قد طور البروتينات السطحية للفيروس بطريقة تتخطى لقاحاتنا أو مناعتنا السابقة ، لا نعتقد أن هذا هو الحال"، موضحا: لكن ما يشير إليه هذا، هو أن الفيروس ربما يطور بروتيناته السطحية بطريقة لن تتعرف عليها الأجسام المضادة الموجودة لدينا الآن، وسيتعين علينا تحديث اللقاحات، ونحن نطور أجسامًا مضادة للعديد من المناطق المختلفة لهذا البروتين، لذلك حتى لو تحور جزء من هذا البروتين، ولم تعد بعض الأجسام المضادة تتعرف عليه؛ فستكون هناك أجسام مضادة لأجزاء أخرى من هذا البروتين.
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