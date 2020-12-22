خبير: لقاحات كورونا ستحتاج إلى تطوير لمواجهة التحور والسلالات الجديدة للوباء

خيمت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد على عدد من الدول، واصيب العلماء بخيبات أمل، فقد توقع أحد كبار العلماء أن فيروس كورونا سيتطور ليجعل اللقاحات عديمة الفائدة كل ثلاث سنوات.





وقال "سكوت جوتليب" مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق (FDA) ، إن الفيروس ستتحول للالتفاف على المناعة الطبيعية واللقاحات مثل إنفلونزا الشتاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





ونوه إلى أن السلالة الجديدة من Covid-19 في المملكة المتحدة تشير إلى أن اللقاحات ستحتاج إلى تحديث منتظم، وأن الفيروس يمكن أن يصبح غير قابل للكشف عن طريق اختبارات المستضد والأجسام المضادة.





وأوضح "جوتليب" لشبكة CNBC: " لا أعتقد أن هذا شيء نحتاج إلى تحديثه كل موسم، ولكن إذا أصبح من السهل تحديثه، يمكننا إلقاء نظرة على السلالة السائدة ومحاولة تحديث اللقاح أكثر.. بشكل منتظم".





وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تسببت السلالة الجديدة من فيروس كوفيد-19، في إلغاء عيد الميلاد لملايين البريطانيين، وحظر سلسلة من الدول للرحلات الجوية من المملكة المتحدة بعد أن ادعى بوريس جونسون أن الفيروس التاجي المتحور قد يكون أكثر عدوى بنسبة 70 ٪.



