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رياضة

بعد فوز ريال مدريد.. الجماهير تطالب مجلس الأهلي بعدم حضور حفل جلوب سوكر لتسلم جائزة نادي القرن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
الأهلي جلوب سوكر
الأهلي جلوب سوكر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # نادي_القرن بعد خسارة الأهلي تصويت جلوب سوكر على جائزة نادي القرن الحادي والعشرون.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الاهلى ليس بحاجة الى جوائز فنحن نادى القرن الافريقي وهذا يكفي الاهلى فوق الجميع ‎" و "‏بعدما اخذت مكاسبها وشعبيه التصويت جلوب سوكر تعطي الريال جائزة نادي القرن في العالم بشكل رسمي ، الأهلي ليس في حاجه للجوائز لكن لا نسمح بالتلاعب بمشاعر جماهيره هجووووم جمهور الأهلي عبر هذا الهاشتاج  لعلهم يعرفون من هو النادي الأهلي ".


وقال أخرون" ‏‎جايزة نادي القرن الأهلي كان متصدر من أسبوع و جه آخر ٤ ساعات التصويت اتقلب للريال" و" ‏رجاء من مجلس إدارة الأهلي عدم حضور الحفل ، النادي مو شوي يتم الاستهزاء به واعطه جائزة نادي القرن الافريقي بديل الجائزة الرسمية جائزة القرن في  العالم ، النادي الأهلي فريق كبير ".. 
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