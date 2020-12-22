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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 545 شابًا وإصدار 782 شهادة قياس مهارة ببورسعيد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 545 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" ، منهم 42 من ذوى القدرات ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية  1172 شابًا منهم 9 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلًا عن إستخراج 782 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير،أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 166 شكوى، تم تسوية شكوتين، وحفظ 10 منها ، وإحالة 15 شكوي للمحكمة العمالية ، ومازالت 139 شكوى تحت البحث والدراسة  ، كما قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، حيث تم صرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود ، فضلًا عن إستخراج 11 شهادة أمان بقيمة 5500 جنيه لعمال من المسجلين بالوحدة .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال  شهر  نوفمبر الماضى- إلي أن  المديرية  قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 422 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 95 محضرًا عماليًا ، وعقد 9 ندوات توعية عن عمالة الطفل  وأحكام تشغيلهم ، وحقوق المرأة المصرية والتمكين الاقتصادي لها ، وحقوقها في رؤية مصر 2030 ، والمساواة بين الجنسين في محيط العمل إستفاد منها 222 شخصا ، فضلًا عن التفتيش على 87 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 31 محضرًا أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد ندوتين : الأولى في تشكيل لجان السلامة والجهاز الوظيفي  ، والأخري حول كيفية تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل لنحو 48 شخصا.
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