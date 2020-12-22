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مرأة

منها البطاطا.... أطعمة تخفف من التهاب المفاصل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:35 ص
الأطعمة المضادة لألتهاب
الأطعمة المضادة لألتهاب المفاصل
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أسماء عبد الحفيظ

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام العظام ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، حيث يمكن أن يلعب النظام الغذائى دورا مهما فى علاج التهاب المفاصل، لذلك نقدم بعض الأطعمة المضادة لالتهاب المفاصل. 

طماطم

تعتبر الطماطم مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك البيوتين والبوتاسيوم والحديد والزنك. كما أنها تحتوي على الليكوبين المضاد للأكسدة ، والذي قد يحسن الالتهاب.

بطاطا

تقدم البطاطس الأرجواني والأبيض والأصفر قيمة غذائية تشمل الألياف وفيتامين ج وفيتامين ب 6.

الفلفل

يعتبر الفلفل الحلو من المصادر الرائعة لفيتامين A و C والبوتاسيوم وحمض الفوليك .

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل ، لا يوجد نظام غذائي محدد يجب على الشخص المصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي اتباعه ، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في السيطرة على الالتهاب. تم العثور على العديد من هذه الأطعمة في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.

تشمل الأطعمة المضادة للالتهابات التي أوصت بها مؤسسة التهاب المفاصل ما يلي:

الأسماك الدهنية : تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 التي قد تقلل الالتهاب. تشمل المصادر الجيدة السلمون والتونة والأنشوجة.

الفواكه والخضروات الملونة : تشمل الأمثلة التوت الأزرق والكرز واللفت والبروكلي المليئة بمضادات الأكسدة لدعم جهاز المناعة.

المكسرات والبذور : تشمل الجوز والصنوبر واللوز مع الدهون الأحادية غير المشبعة ، والتي قد تساعد في علاج الالتهاب. يمكن أن يكون لزيت الزيتون تأثير مماثل.

الفاصوليا : من الأمثلة على ذلك الفاصوليا السوداء ، والفاصوليا ، والفاصوليا ، والتي تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يعد دمج هذه الأطعمة في الوصفات والوجبات اليومية أمرًا سهلًا من خلال مجموعة كبيرة من الوصفات المتوفرة عبر الإنترنت وفي كتب الطبخ.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today

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