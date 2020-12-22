السكة الحديد تعلن تأخيرات و تعديلات مواعيد قطارات الإسكندرية.. صور

أعلنت وزارة النقل، تعديل هيئة السكة الحديد لجداول القطارات على الوجه والبحري.





وقالت الهيئة انه نظرًا لعمليات تطوير نظم الإشارات بمحطة الإسكندرية، وما تتخلله من تغيير لسكك وتحاويل بالتزامن مع عمليات تجديد المحطة من أرصفة ومباني، الأمر الذي يتطلب غلق بعض السكك، ومع إجراءات التشغيل الغير عادية والمؤقتة، وحرصًا على مصالح جمهور الركاب، فقد قامت الهيئة ببعض التعديلات لمواعيد بعض القطارات كالآتي:





تعديل موعد قيام قطار مكيف رقم 923 القاهرة ـ الإسكندرية بحيث يقوم من محطة القاهرة 4 عصرا ليصل الإسكندرية 7.30 مساء، وقطار سياحى رقم 966 دمياط ـ القاهرة تعدل موعده ليقوم من دمياط 1.15 ظهرا ويصل 5.55 مساء، وقطار روسى رقم 1130 الإسكندرية ـ القاهرة تعدل موعده ليقوم من الإسكندرية 3 عصرا ليصل القاهرة 6.05 مساء، وقطار مميز رقم 24 الإسكندرية ـ القاهرة تعدل موعده ليقوم من الإسكندرية 2.25 ظهرا ليصل القاهرة 6.40 مساء.





وتشمل التعديلات تعديل موعد قيام قطار رقم 118 سياحى الإسكندرية ـ طنطا ـ منوف ـ القاهرة بحيث يقوم من محطة الإسكندرية 5.10 مساء ويصل القاهر 10.20 مساء، وقطار رقم 21 اكسبريس القاهرة ـ الإسكندرية، حيث تعدل موعده ليقوم من محطة القاهرة 3.30 عصرا ويصل الإسكندرية 7.20 مساء.





كما تضمنت التعديلات تعديل موعد قيام قطار مكيف رقم 923 القاهرة









كما أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٥٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





- القاهرة / أسيوط مدة ٦٠ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٤٥ دقيقة





ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.



