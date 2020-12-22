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أخبار العالم

بعد الغلق.. وزير الصحة الكويتي يتخذ قرارا بشأن عودة العالقين بالخارج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
كشف ‏النائب مهند الساير عضو مجلس الأمة الكويتي عن اتخاذ وزير الصحة  الدكتور باسل الصباح،  قرارا جديدا بشأن العالقين الكويتيين في مختلف دول العالم. 

وأوضح النائب الكويتي عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أنه تم التواصل  مع وزير الصحة بشأن العالقين في دول العالم المختلفة «ترانزيت»،وأكد الوزير على فتح المجال الجوي لهم اليوم لدخول الكويت. 

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أعلن الأمس الاثنين تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

وأوضح المزرم -  أنه تقرر بدء تطبيق قرار الغلق اعتبارا من الساعة 11:00 مساء أمس الاثنين، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021


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