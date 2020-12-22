السكة الحديد تكشف حقيقة وقف تعيين خريجي معهد وردان والمدرسة التابعة للهيئة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر حقيقة عدم تعيين خريجي أولى دفعات معهد وردان وشكواهم من عدم التعيين، حسب ما نشر في موقع إخباري، وفق بيان الهيئة





واكدت هيئة السكة الحديد أنه تجمع عدد 10 أفراد من خريجي المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان أمام مكتب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية ولكنهم ليسوا من خريجي المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية، مؤكدًا أن المعهد لم يقم بتخريج أي دفعات وأن أول دفعة سوف يتم تخريجها من المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية يوليه 2021 .





وأوضحت الهيئة عدد من النقاط والتي جاءت كالآتي :





١- بدء تشغيل المدرسة الثانوية الصناعية للنقل من العام الدراسي 2016/2017 بإجمالي عدد 91 طالبا وتم تخريجهم دفعة عام 2019 / 2020 من المدرسة وليس من المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية.





٢- قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإعداد هؤلاء الطلاب خريجي المدرسة الثانوية الصناعية خلال 3 سنوات دراسية فنيًا (نظريًا وعمليًا) لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم في مجالات السكك الحديدية للاستفادة منهم للعمل بالهيئة.





٣- نظرًا لان الطلاب صغار السن ولم يتم تحديد موقفهم من التجنيد فقد تعذر تقدم الطلاب خريجي المدرسة الثانوية الصناعية في المسابقة رقم 2 لسنة 2020 والتى يتم إجراء الاختبارات لها حاليا ويشترط في المتقدم أن يكون أنهى الخدمة العسكرية أو اعفى منها .





٤- تم موافقة الفريق وزير النقل على التعاقد مع جميع خريجي المدارس الثانوية الصناعية للنقل دفعة 2019 / 2020 مع إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر حسب تخصصاتهم وتم ندبهم للعمل بمواقع الهيئة المختلفة لحين نهو إجراءات تعيينهم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



