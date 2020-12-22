لمنع تجمعات الطلاب.. غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

شنت جميع المراكز والمدن والأحياء بالغربية، حملات مستمرة لغلق تلك المراكز في إطار حرص المحافظة على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وبِنَاء على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات اليومية لغلق مراكز الدروس الخصوصية، قامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بشن حملة أسفرت عن غلق وتشميع ٤ مراكز دروس خصوصية بشارع محب، شارع وادي النيل خلف نادي البلدية، شارع عادل الرفاعي أمام معهد الفتيات الأزهري المتفرع من شارع الجيش ، منطقة شكري القوتلي.





كما تم إغلاق عدد ٥ مراكز للدروس الخصوصية بمركز المحلة الكبرى ، و٤ مراكز بمركز ومدينة سمنود ،عدد ٢ مركز بمدينة بسيون، عدد ١ مركز بقرية صناديد التابعة لمركز طنطا و٣ مراكز بمدينة كفر الزيات.





وناشدت محافظة الغربية جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الجميع .



