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أخبار العالم

انخفاض كبير فى أسعار الذهب بسبب السلالة الجديدة لـ كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
الذهب
الذهب
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سمر صالح
انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء،حيث طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجني الأرباح.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1870.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش وانخفض المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

وقال كونال شاه، مدير البحوث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي، إن السوق شهدت بعض الصفقات لجني الأرباح بعد أن أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز وصعود الدولار.

وارتفع الذهب 23% هذا العام مدفوعا بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب جائحة كورونا، ما أثار مخاوف من التضخم وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6% إلى 25.74 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 2% إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 2310.75 دولار.
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