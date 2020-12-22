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حوادث

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
حريق هائل يلتهم عقار
حريق هائل يلتهم عقار سكني بمنطقة المرج
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رامى المهدي
اندلع فجر اليوم، الثلاثاء، حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة العلوية بكفر الشرفا بالمرج.


على الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاولة السيطرة على كرات اللهب التي انتشرت بكثافة خلال لحظات قليلة من اندلاع الحريق.


وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل شقة مكونة من غرفتين وصالة أعلى السطح، ما أدى إلى امتداد النيران واشتعالها بكثافة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان إلى السماء.


وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن رجال الحماية المدنية سيطرت على كرات اللهب، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات فى الأرواح.


تحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.


وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا لحظة اندلاع حريق بمنطقة كفر الشرفا بالمرج، وتبين من الفيديو أصوات الصراخ والعويل من أهالى المنطقة.

كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج
كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج
كرات اللهب تتصاعد للسماء.. شاهد.. حريق هائل يلتهم عقارا سكنيا بمنطقة المرج
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